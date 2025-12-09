Реклама

21:35, 9 декабря 2025Бывший СССР

Жители покидают украинские города по двум причинам

Славянск и Краматорск пустеют из-за обстрелов и отказа Зеленского вывести войска
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Славянск и Краматорск в Донецкой народной республике (ДНР), которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), пустеют, так как жители принимают решение покинуть эти города. Это происходит по двум причинам, пишет издание «Страна» в Telegram-канале.

Во-первых, местное население обеспокоено приближением фронта и участившимися обстрелами. «Краматорск обстреливается особенно жестко и разрушительно — на него [ВС России] наступают как с юга (константиновское направление), так и с юго-востока (со стороны Часова Яра). Славянск также подвергается все более частым обстрелам», — передает издание.

Во-вторых, надежда жителей городов на скорое завершение военных действий не оправдалась. Многие надеялись, что они либо остановятся по линии фронта, либо президент Украины Владимир Зеленский согласится вывести из региона войска без боя, на чем настаивают российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп.

«И в том, и в другом случае Славянск и Краматорск могли бы избежать участи Бахмута и Авдеевки и не быть полностью разрушенными. Но люди читают новости и видят, что прорыва в переговорах пока нет. Многие сейчас принимают решение эвакуироваться, пока еще не поздно», — приводит «Страна» слова одного из жителей Славянска.

Ранее военный эксперт Александр Степанов сделал прогноз, согласно которому освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР приведет к полному освобождению Славянска, Краматорска и всего региона. Он отметил, что оборонный потенциал ВСУ в Донецкой народной республике уже был ликвидирован.

