Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:16, 10 декабря 2025Ценности

Анастасия Ивлеева раскрыла секрет своей груди

Блогерша Ивлеева заявила, что ее грудь постоянно меняется из-за автономности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российская блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла секрет своей груди. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков экс-ведущей шоу «Орел и решка» поинтересовался у нее, почему размер ее груди постоянно меняется. «Она автономна! То худеем, то полнеем! Гормоны плюс вайбы и растущая луна», — заявила инфлюэнсерша.

В декабре 2023 года хирург Иван Володченков перечислил пластические операции, которые, по его мнению, сделала Анастасия Ивлеева. Медик пришел к выводу, что блогерша могла прибегнуть к отопластике или коррекции лопоухости. Кроме того, она возможно решилась на удаление комков Биша.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Москвичам назвали время прихода зимы во всей красе

    Назван самый привлекательный после Воланда литературный антигерой

    Звезда КВН раскрыла проблему со здоровьем

    Семья с ребенком-инвалидом осталась без единственного жилья из-за «схемы Долиной»

    Экс-чиновник бундесвера со словами «какой пример я подам своим детям?» переехал в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok