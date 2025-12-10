Блогерша Ивлеева заявила, что ее грудь постоянно меняется из-за автономности

Российская блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла секрет своей груди. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Один из подписчиков экс-ведущей шоу «Орел и решка» поинтересовался у нее, почему размер ее груди постоянно меняется. «Она автономна! То худеем, то полнеем! Гормоны плюс вайбы и растущая луна», — заявила инфлюэнсерша.

В декабре 2023 года хирург Иван Володченков перечислил пластические операции, которые, по его мнению, сделала Анастасия Ивлеева. Медик пришел к выводу, что блогерша могла прибегнуть к отопластике или коррекции лопоухости. Кроме того, она возможно решилась на удаление комков Биша.