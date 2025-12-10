Реклама

12:49, 10 декабря 2025

Армия России отбила контратаки ВСУ в Купянске

ВС РФ отбили украинские контратаки в Купянске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) отбили контратаки украинских сил в Купянске. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Все атаки противника в районе Купянска отражены», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались деблокировать Купянск, а основные бои идут в районе Купянска-Узлового.

Ранее стало известно, что по данным радиоперехватов командование ВСУ отдало приказ расстрелять отступающих из Купянска. Позднее в российских силовых структурах рассказали, что запись содержит переговоры командира одного из подразделений 15-й бригады Нацгвардии Украины.

