03:52, 10 декабря 2025Мир

Глава МИД Британии ответила на слова Трампа о слабеющей Европе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава МИД Великобритании Иветт Купер не согласилась с мнением американского президента Дональда Трампа о слабости Европы. Об этом пишет ТАСС.

Комментируя заявление американского лидера, она отметила, что Европа готова увеличивать инвестиции в оборону Украины, вносить свой вклад через «коалицию желающих», а также оказывать военную помощь и поддержку энергетической инфраструктуры.

«Я вижу в Европе силу. Силу и решимость поддерживать Украину и также силу взять на себя ответственность», — ответила она Трампу.

Ранее Трамп заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.

