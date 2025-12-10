Глава МИД Британии ответила на слова Трампа о слабеющей Европе

Глава МИД Британии Купер не согласилась с мнением Трампа о слабеющей Европе

Глава МИД Великобритании Иветт Купер не согласилась с мнением американского президента Дональда Трампа о слабости Европы. Об этом пишет ТАСС.

Комментируя заявление американского лидера, она отметила, что Европа готова увеличивать инвестиции в оборону Украины, вносить свой вклад через «коалицию желающих», а также оказывать военную помощь и поддержку энергетической инфраструктуры.

«Я вижу в Европе силу. Силу и решимость поддерживать Украину и также силу взять на себя ответственность», — ответила она Трампу.

Ранее Трамп заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.