Россия
19:59, 10 декабря 2025Россия

Двое российских подростков запинали третьеклассника, извинились и убежали

В Новосибирске двое подростков избили третьеклассника ради забавы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Новосибирске двое подростков жестоко избили третьеклассника ради забавы. Об этом пишет KP.RU.

Со слов отца пострадавшего мальчика, подростки подошли к его сыну, когда тот играл в снежки с братом, повалили его в сугроб и в течение нескольких минут наносили удары ногами. Один из нападавших был в медицинской маске.

«Повалили его на снег и стали пинать. Все это продолжалось пять минут, потом они остановились, подняли его на ноги, сказали: "Извините, что мы вас побили", — и убежали», — рассказал россиянин.

Увидев опухшее лицо ребенка, родитель немедленно отвез его в травмпункт. Медики диагностировали ссадины на лице, ушибы и отеки. У брата мальчика также зафиксировали ссадины на лице.

По данным издания, эти же подростки ранее уже избивали других детей. Отец другого мальчика рассказал, что его сына якобы спросили о том, в какой банде он состоит, а затем ударили по животу и лицу. У пострадавшего ребенка остался синяк под глазом.

Нападавших нашли. Один из них состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних, а его семья находится на контроле органов опеки. Мальчик неоднократно сбегал из дома, а также реабилитационного центра для детей, попавших в трудную ситуацию. Полиция проводит проверки по фактам произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге старшеклассники толпой избили 11-летнего школьника, который регулярно подвергался травле. Ребенок сам дошел до больницы, где у него диагностировали множественные травмы.

