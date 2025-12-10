Экс-чиновник бундесвера со словами «какой пример я подам своим детям?» переехал в Россию

Экс-чиновник бундесвера Берг перебрался в Россию из-за русофобии в Германии

Бывший чиновник бундесвера Дмитрий Берг, проживший в Германии 31 год, заявил о процветании в стране русофобии и рассказал, почему это заставило его переехать в Россию. Интервью с ним публикует RG.RU.

Так, иностранец отмечает, что в Германии у него была стабильная высокооплачиваемая работа и все для спокойной жизни. Однако в какой-то момент обстановка стала настолько напряженной, что Берг больше не смог терпеть.

«В кругах высокопоставленных чиновников, особенно в бундесвере, Россию классифицируют как врага. Это еще было до начала СВО», — пояснил он. На вопрос о том, стало ли это причиной переезда, Берг ответил утвердительно, задавшись вопросом: «Какой пример я подам своим детям?»

На данный момент семья немца живет в Приморье. Жена Берга — русская, родилась в Калининграде. Сам он теперь преподает немецкий и английский языки в местной школе. Там же учатся и их сыновья.

Сравнивая систему обучения в обеих странах, Берг отметил, что в Германии она заметно ухудшилась в последние годы. Например, он рассказал, что был введен такой предмет, как сексуальное просвещение с внедрением идей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Также негативно сказался и резкий рост числа беженцев в классах. «Школа в России немного напоминает немецкую в то время, когда я сам учился. Образование здесь сильное, и идет постоянный поиск лучшего содержания и формы», — добавил он.

Я русский немец. Это данность, мой личный опыт, как моя вера в Бога. (...) Я не говорю детям, что они русские немцы, а подчеркиваю, что они русские. (...) Россия — наш дом, и большего нам не надо Дмитрий Берг бывший чиновник бундесвера

Ранее бразильский боец UFC переехал в Россию, женился на физике-ядерщике и счел себя настоящим русским.

