Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:20, 10 декабря 2025Моя страна

Экс-чиновник бундесвера со словами «какой пример я подам своим детям?» переехал в Россию

Экс-чиновник бундесвера Берг перебрался в Россию из-за русофобии в Германии
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: LentaTV / YouTube

Бывший чиновник бундесвера Дмитрий Берг, проживший в Германии 31 год, заявил о процветании в стране русофобии и рассказал, почему это заставило его переехать в Россию. Интервью с ним публикует RG.RU.

Так, иностранец отмечает, что в Германии у него была стабильная высокооплачиваемая работа и все для спокойной жизни. Однако в какой-то момент обстановка стала настолько напряженной, что Берг больше не смог терпеть.

«В кругах высокопоставленных чиновников, особенно в бундесвере, Россию классифицируют как врага. Это еще было до начала СВО», — пояснил он. На вопрос о том, стало ли это причиной переезда, Берг ответил утвердительно, задавшись вопросом: «Какой пример я подам своим детям?»

На данный момент семья немца живет в Приморье. Жена Берга — русская, родилась в Калининграде. Сам он теперь преподает немецкий и английский языки в местной школе. Там же учатся и их сыновья.

Сравнивая систему обучения в обеих странах, Берг отметил, что в Германии она заметно ухудшилась в последние годы. Например, он рассказал, что был введен такой предмет, как сексуальное просвещение с внедрением идей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Также негативно сказался и резкий рост числа беженцев в классах. «Школа в России немного напоминает немецкую в то время, когда я сам учился. Образование здесь сильное, и идет постоянный поиск лучшего содержания и формы», — добавил он.

Я русский немец. Это данность, мой личный опыт, как моя вера в Бога. (...) Я не говорю детям, что они русские немцы, а подчеркиваю, что они русские. (...) Россия — наш дом, и большего нам не надо

Дмитрий Бергбывший чиновник бундесвера

Ранее бразильский боец UFC переехал в Россию, женился на физике-ядерщике и счел себя настоящим русским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Москвичам назвали время прихода зимы во всей красе

    Назван самый привлекательный после Воланда литературный антигерой

    Звезда КВН раскрыла проблему со здоровьем

    Семья с ребенком-инвалидом осталась без единственного жилья из-за «схемы Долиной»

    Экс-чиновник бундесвера со словами «какой пример я подам своим детям?» переехал в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok