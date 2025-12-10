Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 10 декабря 2025Мир

Европейцам посоветовали оторвать задницы от дивана

Тиле: Европейцам пора оторвать свои задницы от дивана и отстоять свою позицию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейцам пора оторвать свои задницы от дивана и отстоять свою позицию на мировой арене. Об этом заявил полковник армии ФРГ в отставке и военный эксперт Ральф Тиле, сообщает Die Welt.

По словам аналитика, урегулирование конфликта на Украине еще не находится на заключительном этапе, а скорее в середине процесса. Он отметил, что сейчас становятся ясны секретные части американской стратегии национальной безопасности, где Вашингтон, по сути, заявляет о желании объединить силы с Китаем, Россией и Индией, чтобы разделить мир.

«Становится ясно, что европейцам пора уже оторвать свои задницы от дивана, найти свою собственную позицию, а затем настоять на ее соблюдении. Я считаю, что сейчас существует непосредственная опасность. В противном случае мы проиграем во всех этих играх», — сказал полковник в отставке.

Ранее стало известно, что Германия готовится утвердить крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов. Уточняется, что немецкие законодатели намерены одобрить 29 контрактов на военные закупки на рекордную сумму 52 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    В Санкт-Петербурге продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами

    Таможенники указали на заметное снижение внешней торговли России

    Дом в российском городе вспыхнул из-за масла для покраски деревьев

    Российские банки определили самых надежных должников

    Москвич решил вернуть квартиру по «схеме Долиной» через 10 лет после продажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok