Европейцам посоветовали оторвать задницы от дивана

Тиле: Европейцам пора оторвать свои задницы от дивана и отстоять свою позицию

Европейцам пора оторвать свои задницы от дивана и отстоять свою позицию на мировой арене. Об этом заявил полковник армии ФРГ в отставке и военный эксперт Ральф Тиле, сообщает Die Welt.

По словам аналитика, урегулирование конфликта на Украине еще не находится на заключительном этапе, а скорее в середине процесса. Он отметил, что сейчас становятся ясны секретные части американской стратегии национальной безопасности, где Вашингтон, по сути, заявляет о желании объединить силы с Китаем, Россией и Индией, чтобы разделить мир.

«Становится ясно, что европейцам пора уже оторвать свои задницы от дивана, найти свою собственную позицию, а затем настоять на ее соблюдении. Я считаю, что сейчас существует непосредственная опасность. В противном случае мы проиграем во всех этих играх», — сказал полковник в отставке.

Ранее стало известно, что Германия готовится утвердить крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов. Уточняется, что немецкие законодатели намерены одобрить 29 контрактов на военные закупки на рекордную сумму 52 миллиарда евро.

