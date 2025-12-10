Реклама

Экономика
12:32, 10 декабря 2025Экономика

Глава «МегаФона» победил в номинации «Лучший высший руководитель в России»

Хачатур Помбухчан награжден в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров»
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: «МегаФон»

Генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан получил высшую награду рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», барометра деловой репутации в стране, в номинации лучший высший руководитель.

«В управлении нет персональных побед. Любая личная награда — это результат командных усилий, — подчеркнул Хачатур Помбухчан. — Эта премия в очередной раз подтверждает, что в "МегаФоне" работает одна из сильнейших команд в стране».

Ранее Хачатур Помбухчан уже был признан сильнейшим CEO в телекоме. Под его руководством «МегаФон» прошел один из самых результативных периодов в своей истории и объединил технологические достижения, подтверждаемые независимыми исследованиями на протяжении девяти лет, и устойчивое превосходство в ключевых финансовых показателях.

«В этом году академики премии — ведущие топ-менеджеры из разных отраслей — проявили исключительное единство в голосовании. Впервые за последние десять лет победителем стал руководитель из телеком-индустрии — Хачатур Помбухчан, которого профессиональное сообщество признало "Лучшим высшим руководителем в России". Под его руководством "МегаФон" успешно укрепляет свои позиции и показывает результаты, которые служат ориентиром для бизнеса по всей стране», — отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

    Обсудить
