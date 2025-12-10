Реклама

Экономика
09:56, 10 декабря 2025

Госдолг российских регионов заметно вырос

Счетная палата: Совокупный госдолг российских регионов достиг 3,5 трлн рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

С января 2025 года суммарный госдолг российских регионов увеличился на 3,4 миллиарда рублей и к началу октября достиг отметки в 3,5 триллиона. О заметном усилении долгового бремени субъектов сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Счетной палаты (СП).

За это время госдолг субъектов страны вырос на 20,5 миллиарда рублей (плюс 0,1 процента год к году) и составил 3,2 триллиона рублей. Объем обязательств муниципальных образований за отчетный период, напротив, сократился на 17 миллиардов (минус 4,5 процента), до 362,8 миллиарда рублей.

По итогам 2024 года суммарный госдолг субъектов страны оказался на уровне в 3,148 триллиона рублей, сократившись за 12 месяцев на 72,9 миллиарда. На региональные бюджеты в 2025-м все большее давление оказывает жесткая денежно-кредитная политика Центробанка (ЦБ), которая приводит к удорожанию заимствований.

Бороться с усилением долгового бремени регионов российские власти пытаются путем списания задолженности субъектов по бюджетным кредитам. Главным условием для этого является наращивание вложений в инфраструктуру и социальную сферу. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что в 2025 году этим инструментом воспользовались в общей сложности более половины российских регионов. В результате на местах осталось почти 200 миллиардов рублей, констатировал глава правительства.

