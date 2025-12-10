Реклама

07:54, 10 декабря 2025Россия

Стало известно об «удлинении рук» России в зоне СВО

Капитан Капралов: Руки России в зоне проведения СВО стали длиннее
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

«Руки» России в зоне проведения специальной военной операции стали «длиннее». Об этом стало известно из заявления офицера Вооруженных сил России, капитана Сергея Капралова, его слова приводит газета «Красная Звезда».

В беседе с изданием Капралов, командир батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» объяснил, что под «удлинением рук» имеет в виду дальность обнаружения воздушных целей, по которым работает ЗРК.

«Машина, которая сейчас находится на боевом дежурстве, получена всего год назад. По сравнению с прошлыми системами, у нее увеличилась дальность обнаружения и уничтожения летательных объектов. Наша "рука" стала длиннее», — заявил Капралов. Он отметил, что ЗРК успешно работает по таким целям как умные бомбы JDAM, баллистические ракеты ATACMS и снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса», однако ВС России смогли ее уничтожить.

