Культура
18:42, 10 декабря 2025Культура

ИИ-кавер на песню «Расскажи, Снегурочка» заблокировали

Сгенерированный нейросетью кавер на песню «Расскажи, Снегурочка» заблокировали
Андрей Шеньшаков

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Сгенерированный нейросетью кавер на песню «Расскажи, Снегурочка» из советского мультфильма «Ну, погоди!» заблокировали из-за авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Композиция российской блогерши Александры Комович набрала десятки миллионов просмотров в социальных сетях и принесла 400 тысяч подписчиков автору вирусного клипа, который также был полностью создан с помощью искусственного интеллекта. После загрузки песни на стриминги пришла жалоба от правообладателя.

В основу сгенерированного трека лег текст «Песенки Деда Мороза и Снегурочки» Юрия Энтина из мультфильма «Ну, погоди!». По информации источника, представители 90-летнего поэта заявили, что слышали о кавере Александры, но не стали комментировать причины блокировки.

В январе 2025 года стало известно, что песня Sigma Boy 11-летней Бэтси (Светлана Чертищева) и 12-летней Марии Яновской попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard.

