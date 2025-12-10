Известная беременная актриса снялась топлес

Беременная американская актриса Тэрин Мэннинг снялась в откровенном виде

Известная американская актриса и певица, солистка электронного дуэта Boomkat Тэрин Мэннинг, будучи беременной, снялась в откровенном виде. Публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» была запечатлена на размещенном кадре в пестрой удлиненной юбке с низкой посадкой.

При этом она позировала топлес, прикрыв руками обнаженную грудь. Кроме того, знаменитость надела черные босоножки на высоких каблуках и солнцезащитные очки.

