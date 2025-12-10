Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:06, 10 декабря 2025Силовые структуры

Командирам ВСУ вынесли приговор за приказ атаковать дронами пляж российского города

Командирам ВСУ дали пожизненное за смертельную атаку БПЛА на пляж Курска
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Inna Varenytsia/ Reuters

2-й Западный окружной военный суд заочно вынес приговор двум командирам батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрию Коляде и Никите Зеленко (внесены в российский перечень террористов и экстремистов) за повлекший тяжкие последствия террористический акт. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, 8 июля Коляда и Зеленко с сообщниками запустили два дрона самолетного типа со взрывными устройствами, начиненными гексогеном и поражающими элементами. Беспилотники целенаправленно атаковали пляж Городской в Курске. Четыре человека, включая пятилетнего ребенка, получили несовместимые с жизнью травмы, еще шесть человек получили ранения. Приговор — пожизненное заключение.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) по делу о расправах над российскими военными вынесли заочный приговор 52-летнему командиру батальона войсковой части А-4884 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Москвичам назвали время прихода зимы во всей красе

    Назван самый привлекательный после Воланда литературный антигерой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok