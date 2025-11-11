Силовые структуры
12:16, 11 ноября 2025Силовые структуры

Украинскому подполковнику дали срок за расстрел российских военнопленных

В ДНР дали срок подполковнику ВСУ, приказавшему казнить военнопленных солдат РФ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Донецкой народной республике (ДНР) по делу о расправах над российскими военными вынесли заочный приговор 52-летнему командиру батальона войсковой части А-4884 Вооруженный сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, 10 июня около 5 часов утра осужденный подполковник Николай Кривенко в лесопосадке возле населенного пункта Комар в ДНР приказал казнить двух пленных российских военнослужащих. Солдат ВСУ Игорь Скубак выполнил преступный приказ, расстреляв пленников из автомата.

Уголовное дело в отношении Игоря Скубака находится на рассмотрении в суде. Николай Крикливенко заочно приговорен к 24 годам колонии.

