В России поставят памятник корейским солдатам

В Курской области поставят памятник военным из КНДР

В Курской области решили возвести памятник военным из Северной Кореи. О готовящемся проекте агентству РИА Новости заявил скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.

Монумент хотят поставить в честь военнослужащих из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые приняли участие в операции на территории Курской области. Конкретное место, где будет установлен мемориал, по словам художника, еще не выбрано: локацию хотят увязать с общей концепцией памятника. Над проектом, как отмечается, работает коллектив скульпторов. На сегодняшний день, как поделился Чебаненко, уже есть первые наброски будущего монумента.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в разминировании приграничного региона были задействованы бойцы из КНДР. Они входили в состав группировки, которая, по его словам, стала беспрецедентной по масштабу. Также в ней участвовали российские инженерные войска, Росгвардия и МЧС.