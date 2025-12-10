Реклама

19:16, 10 декабря 2025Мир

Макрон и Трамп обсудили Украину

Макрон рассказал, что обсудил с Трампом по телефону ситуацию на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yoan Valat / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в телефонном разговоре обсудил с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Я был в ратуше Сен-Мало, чтобы поговорить по телефону с некоторыми коллегами и президентом Трампом по вопросу Украины», — заявил французский лидер.

По словам Макрона, разговор продолжался 40 минут. Во время беседы обсуждалась «тема, которая волнует всех нас», уточнил он.

Ранее в офисе британского премьера сообщили, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждался предложенный Вашингтоном план по урегулированию конфликта на Украине.

