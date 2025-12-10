Реклама

Мир
19:05, 10 декабря 2025Мир

Мерц, Макрон и Стармер поговорили с Трампом об Украине

Мерц, Макрон и Стармер провели телефонный разговор с Трампом об Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон

Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон. Фото: ADRIAN DENNIS / Pool / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждался предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили в офисе британского премьера.

«Лидеры обсудили ситуацию вокруг продолжающихся мирных переговоров под руководством США, приветствуя их усилия по достижению справедливого и прочного мира на Украине и прекращению кровопролития», — говорится в заявлении.

Как утверждается, все участники разговора согласились с тем, что переговоры вокруг американского мирного плана являются «решающим моментом» как для Украины и ее народа, так и для общей безопасности во всем евроатлантическом регионе. Стороны также подтвердили намерение продолжить интенсивную работу над мирным планом в ближайшие дни.

Ранее Мерц заявил, что страны Европы планируют вести дальнейшие переговоры и координировать усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что Украина должна получить от своих партнеров, включая США и НАТО, надежные гарантии безопасности, однако любые решения, затрагивающие европейские страны, требуют одобрения с их стороны.

