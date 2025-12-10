Москвичей предупредили о резком похолодании

Гидрометцентр: В Москве похолодает до минус 9 градусов

В ближайшие дни в Московском регионе может резко похолодать до минус 9 градусов. Об этом предупредили жителей столицы и области синоптики Гидрометцентра России, передает ТАСС.

Похолодание начнется в пятницу, 12 декабря. Днем воздух прогреется до плюс 3-5 градусов в городе и до плюс 6 градусов — по области. Однако вечером столбики термометров опустятся до минус 1 градуса, спрогнозировали метеорологи. Возможны дождь со снегом, метель и порывы ветра со скоростью 17 метров в секунду.

В ночь на субботу, 13 декабря, местами может пойти небольшой снег, а температура воздуха понизится до минус 5-7 градусов в Москве и до минус 9 градусов — в области. «Днем в Москве до минус 5 градусов, в Подмосковье — до минус 7 градусов, порывы северного и северо-западного ветра могут вновь достигать местами 17 метров в секунду», — добавили в Гидрометцентре.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что в Москве резко похолодает в выходные, 13 и 14 декабря. Столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов.