Москвичам назвали срок нового снегопада

Синоптик Позднякова: Снег выпадет в Москве уже в выходные

Выпавший накануне снег не продержится в Москве долго. Однако вскоре можно ждать нового снегопада, заверила издание RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, появившийся в столице снег уже вскоре растает — он может сойти уже в ближайшие сутки. Как отмечает Позднякова, в городе выпало всего около одного-двух сантиметров снега, а к вечеру среды, 10 декабря, в Москве потеплело до плюс 2 градусов. На следующий день в мегаполисе вновь ожидаются осадки, но уже не снежные, а в виде мороси. Такая погода, как предполагает метеоролог, сохранится в Москве ближайшие два дня. В четверг, 11-го числа, в ночные часы столбики термометров останутся у нулевой отметки, днем воздух прогреется до плюс 3 градусов. В пятницу температура также будет положительной, около плюс 2-4 градусов. В ночные часы она не опустится ниже нуля.

Новая порция снега может выпасть уже в предстоящие выходные, 13-14 декабря, считает Позднякова. Снег вернется вместе с холодным фронтом, надвигающимся на Москву. Осадки, правда, будут небольшими, уточнила специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам настоящую зиму на выходных. Температура опустится до минус 6-8 градусов, а на ветру она будет ощущаться как еще более низкая. В регионе столбики термометров понизятся до минус 10 градусов.