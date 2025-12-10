Реклама

В Европе от мужчины с провоцирующей рак мутацией родились сотни детей

Донор с генной мутацией, повышающей риск рака, стал отцом 197 детей в Европе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ANNA GRANT / Shutterstock / Fotodom

Донор спермы из Дании с мутацией в гене, повышающей риск рака, стал отцом как минимум 197 детей в Европе. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Датский студент с псевдонимом Кьельд стал донором в Европейском банке спермы в 2005 году. На тот момент ни он, ни банк не знали, что донор имеет мутацию TP53, увеличивающую риски смертельного заболевания. Сам Кьельд оставался здоровым, но передача такой мутации повышает риски лейкемии, опухоли мозга и рака костей.

Сперму мужчины использовали с 2006 по 2022 год в 67 клиниках 14 стран. Известно, что дети от Кьельда родились в Дании, Испании, Бельгии, Германии и Исландии. Кроме того, сперму направляли в Польшу, Албанию, Ирландию, Сербию и Косово, но там беременности не регистрировались. Обнаружить генетический дефект удалось лишь в 2023 году, после чего использование его спермы было прекращено.

По данным СМИ, некоторые дети унаследовали мутацию и заболели, зафиксированы смертельные случаи рака.

Ранее онколог предупредила об опасности употребления обжигающего горячего чая или кофе.

