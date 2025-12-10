Реклама

14:35, 10 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Любителей обжигающе горячего кофе предупредили о риске опасного заболевания

Онколог Садыкова: Употребление обжигающе горячего кофе грозит раком пищевода
Наталья Обрядина

Фото: VesnaArt / Shutterstock / Fotodom

Некоторые привычки, считающиеся безобидными, могут повышать риск развития онкологических заболеваний, заявила онколог и химиотерапевт «СМ-Клиника» Лиана Садыкова. О наиболее распространенных из них она побеседовала с «Лентой.ру».

Прежде всего врач предупредила, что опасна может быть привычка пить обжигающе горячий чай или кофе. По ее словам, у любителей таких напитков увеличивается риск рака пищевода: исследования показали, что частое употребление очень горячей жидкости провоцирует хроническое воспаление слизистой пищевода, которое со временем может переродиться в злокачественную опухоль.

Другой опасной привычкой Садыкова назвала рацион, в котором много блюд быстрого приготовления, жареной, острой или жирной еды. Регулярное употребление такой пищи заметно повышает риск опухолей желудка и кишечника. «Шашлык один раз в месяц — это нормально. Но если есть жареное жирное мясо постоянно, вероятность развития раковых опухолей желудочно-кишечного тракта ощутимо возрастает», — уточнила онколог.

Не менее опасен, по ее словам, неконтролируемый набор веса при сидячем образе жизни. При разрастании жировой ткани в организме происходит гормональный дисбаланс. У женщин из-за этого увеличивается рак молочной железы, а у мужчин — рака простаты, уточнила доктор.

Еще одной опасной привычкой, которая увеличивает риск рака, онколог назвала курение. Она подчеркнула, что токсины табачного дыма разрушают здоровые клетки легких и поджелудочной уже в первый год активного курения. «При выкуривании 10 сигарет в день риски ранней смерти от рака многократно увеличиваются: при раке легкого почти на 90 процентов, а при раке поджелудочной железы — свыше 30 процентов», — добавила врач.

Ранее врач общей практики Азизе Сесай предупредила, что симптомы лимфомы можно спутать с признаками простуды. По ее словам, как и при ОРВИ и гриппе, этот вид рака проявляется ночной потливостью, температурой, затрудненным глотанием или дыханием.

