Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:35, 5 декабря 2025Забота о себе

Врач рассказала о похожих на простуду симптомах рака

Врач Сесай: Симптомы простуды дольше двух недель могут указывать на лимфому
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Song_about_summer / Shutterstock / Fotodom  

Врач общей практики Азизе Сесай предупредила, что симптомы лимфомы можно спутать с простудой. Слова специалистки приводит Daily Mirror.

Сесай рассказала, что один из явных признаков лимфомы — это увеличение лимфатических узлов. При этом она подчеркнула, что в большинстве случаев этот признак указывает не на рак, а на обычное воспаление, как при гриппе или ОРВИ.

Другие симптомы лимфомы, по словам Сесай, тоже похожи на простуду. Они включают ночную потливость, температуру, затрудненное глотание или дыхание. Врач указала, что самое важное отличие между этими заболеваниями — это время. Она пояснила, что при простуде симптомы проходят в течение двух недель, если же они сохраняются дольше, это может указывать на более серьезные причины.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

«Раз в месяц проверяйте состояние лимфатических узлов на шее, за ушами, под подбородком и в подмышечных впадинах. Так вы будете точно знать их нормальный размер и сумеете вовремя понять, если они станут больше», — дала совет Сесай.

Ранее онколог Ракель Молина заявила, что обычная боль в животе может указывать на рак поджелудочной железы. По ее словам, другие симптомы включают потерю аппетита и проблемы с пищеварением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами

    В Раде объяснили повышение выплат желанием ездить не на «Запорожце»

    В России предрекли увеличение турпотока в Индию на треть

    ГАИ ответила на информацию об ужесточении требований к регистрации автомобилей

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok