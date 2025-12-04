Боль в животе оказалась симптомом одного из самых смертоносных видов рака

Онколог Молина предупредила о риске рака поджелудочной железы из-за курения

Онколог Ракель Молина заявила, что рак поджелудочной железы является одним из самых смертоносных. При этом даже обычная боль в животе может оказаться симптомом этого онкологического заболевания, передает ее слова издание El Periodico De España.

Как отметила Молина, большинство симптомов этого вида рака являются неспецифичными. В качестве примера она привела проблемы с пищеварением, потерю аппетита и постоянную усталость. Именно поэтому зачастую опасная болезнь диагностируется слишком поздно, пояснила доктор.

Что касается явных симптомов, ими медик назвала пожелтение слизистых оболочек и кожи. В число факторов риска этого вида рака она включила ожирение, сахарный диабет, хронический панкреатит и злоупотребление алкоголем. При этом около 30 процентов случаев рака поджелудочной железы связаны с курением, предупредила Молина.

Ранее уролог Сергей Артеменко объяснил рост случаев рака простаты. Он утверждает, что это произошло из-за плохой экологии и высокого уровня стресса у мужчин.