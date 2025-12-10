Реклама

На Украине погиб британский десантник Хули

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине погиб британский десантник, младший капрал Джордж Хули. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает газета The Independent.

«Младший капрал Хули получил ранение в результате трагического несчастного случая вдали от линии фронта, наблюдая за испытаниями украинскими силами новой оборонительной системы», — сказал он.

Точный батальон, в котором проходил службу капрал Хули, не разглашается. Отмечается, что первый батальон парашютного полка находится под командованием сил специального назначения.

Ранее информацию о гибели военнослужащего подтвердило Министерство обороны Британии. «[Военнослужащий] получил ранения в результате трагического несчастного случая», — говорится в сообщении.

