Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 10 декабря 2025Бывший СССР

На Украине возмутились похвале Нетаньяху в адрес Путина

Посол Украины в Израиле возмутился похвалой Нетаньяху в адрес Путина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук возмутился похвалой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в адрес президента России Владимира Путина. Об этом украинский дипломат рассказал в интервью Ynet.

«Я здесь не для того, чтобы советовать вашему премьер-министру (...) Это не первый раз, когда Нетаньяху хвалит Путина, но я говорю о моральных последствиях (...) С моральной точки зрения, особенно после ужасов 7 октября, Израиль должен твердо стоять на стороне демократического мира против агрессоров и лицемерия», — рассказал дипломат.

Корнийчук также заявил,что Израиль является «единственной демократией на Ближнем Востоке». Поэтому, продолжает он, Тель-Авив должен проявлять единство с Западом.

Накануне Биньямин Нетаньяху заявил, что его регулярное общение с президентом России Владимиром Путиным служит жизненно важным интересам Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского уличили в коррупции на миллиард долларов

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Российский лыжник раскрыл реакцию иностранцев на его допуск на турниры

    В Германии заявили об отказе ЕС обсуждать территориальный вопрос в украинском конфликте

    Тигренок в Приморье освоил «лесные СМС» и попал на видео

    Зеленский анонсировал переговоры с США

    Европу уличили в отсутствии стратегии по окончанию конфликта на Украине

    На Украине возмутились похвале Нетаньяху в адрес Путина

    В партии Порошенко обсудили со спецпосланником Трампа выборы на Украине

    Названы признаки премиального жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok