На Украине возмутились похвале Нетаньяху в адрес Путина

Посол Украины в Израиле возмутился похвалой Нетаньяху в адрес Путина

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук возмутился похвалой премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в адрес президента России Владимира Путина. Об этом украинский дипломат рассказал в интервью Ynet.

«Я здесь не для того, чтобы советовать вашему премьер-министру (...) Это не первый раз, когда Нетаньяху хвалит Путина, но я говорю о моральных последствиях (...) С моральной точки зрения, особенно после ужасов 7 октября, Израиль должен твердо стоять на стороне демократического мира против агрессоров и лицемерия», — рассказал дипломат.

Корнийчук также заявил,что Израиль является «единственной демократией на Ближнем Востоке». Поэтому, продолжает он, Тель-Авив должен проявлять единство с Западом.

Накануне Биньямин Нетаньяху заявил, что его регулярное общение с президентом России Владимиром Путиным служит жизненно важным интересам Израиля.