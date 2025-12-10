Реклама

10:36, 10 декабря 2025

На вокзале Серп и Молот смонтировали лифты и кровлю

Алена Шаповалова
Изображение: stroi.mos.ru

В Москве на строящемся городском вокзале Серп и Молот завершен монтаж лифтового оборудования на платформы и устройство кровли южного вестибюля. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

«В настоящее время строители продолжают работы по устройству металлоконструкций конкорса – большого зала, предназначенного для организации потока пассажиров. На финальном этапе находится благоустройство прилегающей территории будущего вокзала: со стороны шоссе Энтузиастов работы уже завершены. Реализация проекта проходит при совместной работе с Департаментом транспорта Москвы», – рассказал Василий Десятков.

Объект возводится на границе районов Лефортова и Таганского. Проект включает строительство надземного вестибюля со сходами на платформы, реконструкцию существующего подземного перехода под путями, а также строительство новых платформ с навесами.

В рамках улучшения доступности вокзала в 2024 году обновили улицу Волочаевскую, Таможенный, Золоторожский, Танковый проезды и Верх

