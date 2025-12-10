Макгрегор: Зеленскому пора бежать в Израиль, у него нет будущего

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришло время бежать в Израиль, поскольку у него уже «нет будущего». Такое мнение выразил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети X.

«Пришло время для Зеленского разогреть моторы на своем личном самолете и полететь в Израиль, он стал ненужным, у него нет будущего», — заявил он.

Макгрегор также назвал встречу украинского лидера с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем бесполезной. По его мнению, Зеленский получил от них ничего не значащие заверения.

8 декабря состоялась встреча Зеленского со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне. В ходе нее стороны продолжили работу над планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Елисейский дворец сообщил, что европейские лидеры продолжат обсуждение по вопросу предоставления Киеву «надежных гарантий безопасности и планирования мер по восстановлению страны».