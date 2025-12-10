Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:48, 10 декабря 2025Мир

На Западе посоветовали Зеленскому бежать в Израиль

Макгрегор: Зеленскому пора бежать в Израиль, у него нет будущего
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришло время бежать в Израиль, поскольку у него уже «нет будущего». Такое мнение выразил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте социальной сети X.

«Пришло время для Зеленского разогреть моторы на своем личном самолете и полететь в Израиль, он стал ненужным, у него нет будущего», — заявил он.

Макгрегор также назвал встречу украинского лидера с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем бесполезной. По его мнению, Зеленский получил от них ничего не значащие заверения.

8 декабря состоялась встреча Зеленского со Стармером, Макроном и Мерцем в Лондоне. В ходе нее стороны продолжили работу над планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Елисейский дворец сообщил, что европейские лидеры продолжат обсуждение по вопросу предоставления Киеву «надежных гарантий безопасности и планирования мер по восстановлению страны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

    Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

    Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

    Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

    Серийный выпуск инновационных 3D-принтеров начался в Москве

    Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку

    Стало известно о поведении находящейся в мордовской колонии террористки Треповой

    В ВСУ увидели в потере Северска угрозу для одного из ключевых городов Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok