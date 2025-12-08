Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:42, 8 декабря 2025Мир

Раскрыты итоги встречи Зеленского с Макроном, Стармером и Мерцем

Елисейский дворец: На встрече с Зеленским продолжилась работа над планом США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ADRIAN DENNIS / Pool / Reuters

На встрече украинского лидера Владимира Зеленского с главой Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем продолжилась работа над планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает Reuters.

«Работа будет активизирована для предоставления Украине надежных гарантий безопасности и планирования мер по восстановлению страны», — добавили во французском президентском дворце.

Ранее Европейский союз обеспокоился, что изменение подхода США скажется на переговорах по Украине. Уточняется, что США «руководят мирными переговорами по Украине как раз в тот момент, когда их позиция по отношению к Европе ужесточается».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком много поваров на кухне». В США пришли в ужас от стратегии Трампа по Украине. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Москвичи обвинили УК в фальсификации голосования ради денег

    Малышева рассказала странностях соведущего и предрекла ему психическое расстройство

    В России отреагировали на заявление Макрона о козырях по Украине

    В российском городе у администрации появился фекальный потоп

    Разрушение Европы назвали сопутствующим ущербом в конфликте США и Китая

    Раскрыто отношение соседей к расправившемуся с первоклассником в подмосковном ЖК

    «Калашников» поставит заказчику ударные «КУБы»

    Путин потребовал усилить контроль за наличными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok