В ЕС обеспокоились из-за изменения подхода Вашингтона к переговорам по Украине

Европейский союз (ЕС) обеспокоен, что изменение подхода США скажется на переговорах по Украине. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что Соединенные Штаты «руководят мирными переговорами по Украине как раз в тот момент, когда их позиция по отношению к Европе ужесточается». В ЕС опасаются, что этот сдвиг может повлиять на переговоры в критический момент.
По данным телеканала, этот нюанс будет обсуждаться на встрече президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
«Европейские лидеры оценят ситуацию и текущие переговоры в рамках американского посредничества», — приводит CNN слова Макрона.
Ранее стало известно, что ЕС сталкивается с трудностями из-за мирного плана США по Украине. Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, разработанное совместно с Россией, которое стало бы капитуляцией Запада.
Это подорвало доверие к администрации президента США Дональда Трампа в Европе и подняло вопрос о том, смогут ли европейцы защитить себя в условиях распада трансатлантического альянса.
Дипломатические работники из европейских стран иногда сравнивают политику Трампа по Украине с американскими горками. На данный момент они находятся «на пути к особенно крутому спуску».