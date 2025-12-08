Реклама

В ЕС обеспокоились из-за изменения подхода Вашингтона к переговорам по Украине

CNN: ЕС обеспокоен, что изменение подхода США скажется на переговорах по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) обеспокоен, что изменение подхода США скажется на переговорах по Украине. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Соединенные Штаты «руководят мирными переговорами по Украине как раз в тот момент, когда их позиция по отношению к Европе ужесточается». В ЕС опасаются, что этот сдвиг может повлиять на переговоры в критический момент.

По данным телеканала, этот нюанс будет обсуждаться на встрече президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Европейские лидеры оценят ситуацию и текущие переговоры в рамках американского посредничества», — приводит CNN слова Макрона.

Ранее стало известно, что ЕС сталкивается с трудностями из-за мирного плана США по Украине. Европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, разработанное совместно с Россией, которое стало бы капитуляцией Запада.

Это подорвало доверие к администрации президента США Дональда Трампа в Европе и подняло вопрос о том, смогут ли европейцы защитить себя в условиях распада трансатлантического альянса.

Дипломатические работники из европейских стран иногда сравнивают политику Трампа по Украине с американскими горками. На данный момент они находятся «на пути к особенно крутому спуску».

