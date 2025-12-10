Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 10 декабря 2025Мир

На Западе предупредили Зеленского о риске потерять Одессу

Макгрегор: Киев может потерять Одессу, затягивая конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Отказ украинского президента Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.

Как отметил эксперт, американский президент Дональд Трамп уже разочаровался в своем коллеге и смог разглядеть в нем афериста, не имеющего и шанса на успех.

«Стоит пойти на сделку, а если нет, то их уничтожат, а затем россияне консолидируют свои силы и двинутся вперед», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что Одесса и Харьков перейдут под контроль России по итогам украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возможна смена режима». Трамп пригрозил Украине. Как он может заставить Зеленского пойти на уступки?

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Трампа ударили дверью туалета на борту самолета

    «Считанные дни». Трамп поставил Зеленскому дедлайн по принятию мирного плана

    Женщина год выдавала себя за богатую наследницу и украла 2,3 миллиарда рублей

    На Западе предупредили Зеленского о риске потерять Одессу

    52-летняя Хайди Клум с голой грудью позагорала у бассейна

    Женщина подверглась нападкам мужа после визита его бывшей супруги по неожиданной причине

    Глава МИД Британии ответила на слова Трампа о слабеющей Европе

    Некоторым россиянам увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok