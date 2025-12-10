На Западе предупредили Зеленского о риске потерять Одессу

Отказ украинского президента Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.
Как отметил эксперт, американский президент Дональд Трамп уже разочаровался в своем коллеге и смог разглядеть в нем афериста, не имеющего и шанса на успех.
«Стоит пойти на сделку, а если нет, то их уничтожат, а затем россияне консолидируют свои силы и двинутся вперед», — подчеркнул Макгрегор.
Ранее Макгрегор выразил мнение, что Одесса и Харьков перейдут под контроль России по итогам украинского конфликта.