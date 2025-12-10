Макгрегор: Киев может потерять Одессу, затягивая конфликт на Украине

Отказ украинского президента Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.

Как отметил эксперт, американский президент Дональд Трамп уже разочаровался в своем коллеге и смог разглядеть в нем афериста, не имеющего и шанса на успех.

«Стоит пойти на сделку, а если нет, то их уничтожат, а затем россияне консолидируют свои силы и двинутся вперед», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что Одесса и Харьков перейдут под контроль России по итогам украинского конфликта.