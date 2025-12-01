Мир
03:45, 1 декабря 2025Мир

В США заявили о неправильном решении Киева на переговорах во Флориде

Макгрегор: Киев зря не смог согласовать передачу территорий на переговорах в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил о неправильном решении Киева на переговорах в США. По его словам, украинская делегация зря не смогла согласовать вопрос передачи территорий в пользу России.

«Когда новые города окажутся в руках россиян, они вспомнят, как им предложили обсудить тогда на переговорах этот вопрос, но будет уже поздно», — подчеркнул он.

Макгрегор добавил, что темпы продвижения российских военных в текущем году ускорились, что, по его словам, может стать предпосылкой скорого завершения боевых действий.

Эксперт выразил мнение, что Одесса и Харьков также перейдут под контроль России по итогам конфликта.
"Что бы ни случилось, они (Россияне. — Прим. Ред.) получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими", — подчеркнул Макргрегор.

Ранее в США завершились переговоры украинской и американской делегаций. Встреча длилась около двух часов до перерыва, после чего продолжилась. По ее итогам к журналистам вышел госсекретарь США Марко Рубио. Он не сообщил о конкретных решениях, ограничившись общими фразами о необходимости мира и процветания на Украине. Газета The Wall Street Journal писала, что на встрече в Флориде делегации рассматривали вариант обмена территориями между Россией и Украиной.

