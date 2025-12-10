Реклама

Экономика
18:02, 10 декабря 2025Экономика

Назван наименее опасный для природы вид шуб

Эколог Лакустова: Натуральная шуба вредит природе меньше искусственной
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Dmitry_Tsvetkov / Shutterstock / Fotodom  

Натуральная шуба меньше вредит окружающей среде, чем искусственная. Наименее опасный вид верхней одежды из меха назвала россиянам эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова, передает «Подмосковье сегодня».

По словам специалистки, миф о безвредности искусственного меха придумали борцы за права животных. На самом деле с точки зрения экологической безопасности все синтетическое гораздо опаснее натурального.

«Во-первых, синтетические изделия практически не попадают на переработку и в большинстве своем отправляются на свалки, где могут разлагаться до 150, а то и до 300 лет. Во-вторых, при стирке таких вещей в воду обязательно попадают частички микропластика, который, в свою очередь, загрязняет воду и почву», — пояснила Лакустова. Эколог добавила, что искусственная шуба к тому же прослужит гораздо меньше по времени, чем натуральная. Последнюю можно носить около десяти лет, подчеркнула эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности новогодней елки для домашних питомцев. Кошек, например, привлекают висящие на дереве игрушки, поэтому они должны быть пластиковыми, а не стеклянными. Кроме того, украшения не должны быть слишком маленькими, чтобы животное их не проглотило.

