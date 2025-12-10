Назван наименее опасный для природы вид шуб

Эколог Лакустова: Натуральная шуба вредит природе меньше искусственной

Натуральная шуба меньше вредит окружающей среде, чем искусственная. Наименее опасный вид верхней одежды из меха назвала россиянам эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова, передает «Подмосковье сегодня».

По словам специалистки, миф о безвредности искусственного меха придумали борцы за права животных. На самом деле с точки зрения экологической безопасности все синтетическое гораздо опаснее натурального.

«Во-первых, синтетические изделия практически не попадают на переработку и в большинстве своем отправляются на свалки, где могут разлагаться до 150, а то и до 300 лет. Во-вторых, при стирке таких вещей в воду обязательно попадают частички микропластика, который, в свою очередь, загрязняет воду и почву», — пояснила Лакустова. Эколог добавила, что искусственная шуба к тому же прослужит гораздо меньше по времени, чем натуральная. Последнюю можно носить около десяти лет, подчеркнула эксперт.

