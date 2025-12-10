Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 10 декабря 2025Забота о себе

Названа неожиданная причина вздутия живота

Кардиолог Сампайо назвал вздутие живота признаком заболеваний сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Perfect Wave / Shutterstock / Fotodom  

Кардиолог Марсело Ферраз Сампайо заявил, что вздутие живота далеко не всегда возникает из-за проблем с пищеварением. Неожиданную причину неприятных ощущений в желудочно-кишечном тракте он назвал в беседе с изданием Metropoles.

Как отметил Сампайо, вздутие живота является одним из признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы. Среди других неочевидных симптомов он выделил потливость, которая обычно возникает в ночное время.

Кроме того, специалист призвал обратить внимание на отеки ног, боль в груди, головокружение, одышку, высокий уровень сахара и холестерина в крови, повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение. При появлении этих симптомов он посоветовал обратиться к врачу, который должен во время приема оценить все жизненно важные показатели, измерить пульс, осмотреть вены, пропальпировать грудную клетку и прослушать ее с помощью стетоскопа.

Ранее кардиолог Евгений Кокин предупредил о коварстве пороков сердца. По его словам, они могут маскироваться под другие заболевания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости

    Производство стали в России упало

    Владислав Бакальчук расстался с долей в Wildberries

    Утопившая новорожденного сына россиянка хотела отдать его и ходила к психологам

    В Подмосковье выросло число заразившихся опасным вирусом

    Россияне перевозили большую партию марихуаны в Таиланде и попались полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok