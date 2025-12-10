Названы главные российские модные бренды

Журнал «Москвичка» и «Инк» составили карту главных российских модных брендов

Журнал «Москвичка» и медиа для предпринимателей «Инк» представили совместную карту ключевых отечественных модных брендов. В список вошли 38 имен, от крупных холдингов с многомиллиардными оборотами до молодых марок, которые только выстраивают собственный стиль и аудиторию. С ним ознакомилась «Лента.ру».

Так, среди влиятельных фэшн-брендов были названы Walk of Shame, Planta Rosa, 1811, Yuliawave, Ulyana Sergeenko, Irnby, Ushatava, Alena Akhmadullina, Kalmanovich, Asia st 71 и 2mood. Также медиа составили списки крупнейших российских фэшн-ритейлеров и перспективных российских модных брендов.

Проект стал попыткой взглянуть на моду как на систему, где эстетика соседствует с экономикой. «Москвичка» разобрала стиль и визуальный код брендов, а «Инк» исследовал бизнес-модели, устойчивость компаний и их стратегии роста. В итоге мода предстала не как абстрактный красивый мир, а как индустрия со своими законами и принципами роста.

«От всех медиа ждут новых имен. Это уже не просто преимущество, это миссия СМИ. Open call — кропотливое, но необходимое задание. Рада, что помимо оценок действующих игроков, попробовали в провидение. Надеемся, сумели сделать верные ставки, опираясь на свой опыт и опыт экспертов», — поделилась издатель «Москчички» Дарья Решке.

В свою очередь сооснователь «Инка» Мария Лапук призналась, что таких коллабораций сейчас немного, и именно это делает проект особенно важным. «И пусть это будет тот пример, когда глянец и медиа про бизнес объединились, чтобы вместо погрузиться в fashion-рынок, изучать как он устроен в плане денег и моды», — говорит она.

