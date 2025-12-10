Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 10 декабря 2025Экономика

Amazon даст работу миллиону индийцев для развития искусственного интеллекта

Amazon потратит 35 миллиардов долларов на инвестиции в Индию для развития ИИ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский ретейлер Amazon объявил о планах масштабных инвестиций в индийскую экономику в период до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Общий объем вложений достигнет 35 миллиардов долларов. Главными целями названы цифровизация на основе искусственного интеллекта (ИИ), рост экспорта и создание рабочих мест.

К настоящему времени Amazon оценивает количество созданных за счет предыдущих вложений рабочих мест в Индии в 2,8 миллиона, если учитывать прямые, косвенные, сопутствующие и сезонные работы в различных отраслях промышленности. Через пять лет компания ожидает добавления к ним еще миллиона.

Ретейлер обещает расширить использование ИИ студентами, предпринимателями и клиентами и представить четырем миллионам учащихся государственных школ возможность для обучения в области ИИ.

Весной 2024 года Amazon закрыл в США магазины сети Just Walk Out, которые должны были работать без продавцов за счет автоматических систем контроля. Компания уверяла, что точки продаж работают под управлением искусственного интеллекта, однако, как выяснили СМИ, в действительности за их работой следили тысячи сотрудников из Индии.

В октябре этого года СМИ выяснили, что Amazon планирует уволить до 30 тысяч сотрудников. Аналитики предполагают, что такое решение связано с прогрессом в области ИИ, позволяющем заместить часть работников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok