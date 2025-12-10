Amazon даст работу миллиону индийцев для развития искусственного интеллекта

Amazon потратит 35 миллиардов долларов на инвестиции в Индию для развития ИИ

Американский ретейлер Amazon объявил о планах масштабных инвестиций в индийскую экономику в период до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Общий объем вложений достигнет 35 миллиардов долларов. Главными целями названы цифровизация на основе искусственного интеллекта (ИИ), рост экспорта и создание рабочих мест.

К настоящему времени Amazon оценивает количество созданных за счет предыдущих вложений рабочих мест в Индии в 2,8 миллиона, если учитывать прямые, косвенные, сопутствующие и сезонные работы в различных отраслях промышленности. Через пять лет компания ожидает добавления к ним еще миллиона.

Ретейлер обещает расширить использование ИИ студентами, предпринимателями и клиентами и представить четырем миллионам учащихся государственных школ возможность для обучения в области ИИ.

Весной 2024 года Amazon закрыл в США магазины сети Just Walk Out, которые должны были работать без продавцов за счет автоматических систем контроля. Компания уверяла, что точки продаж работают под управлением искусственного интеллекта, однако, как выяснили СМИ, в действительности за их работой следили тысячи сотрудников из Индии.

В октябре этого года СМИ выяснили, что Amazon планирует уволить до 30 тысяч сотрудников. Аналитики предполагают, что такое решение связано с прогрессом в области ИИ, позволяющем заместить часть работников.