Неизвестный неделю отвечал с телефона избитой российской инста-модели

Неизвестный неделю отвечал с телефона избитой российской модели Тартановой

Неизвестный неделю отвечал с телефона российской инста-модели (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Анжелики Тартановой, которая попала в реанимацию после избиения. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Baza.

По данным издания, последние сообщения с гаджета пострадавшей были отправлены 30 ноября. При этом в реанимации она находилась с 23 ноября. По словам родственников, в упомянутый период ее общение стало более холодным.

Так, на вопрос сына о том, как у нее дела, он получал короткий ответ со словами «нормально, спала». В то же время сын подчеркнул, что вместо привычного «сынок» к нему стали обращаться формально.

Отмечается, что в переписке от имени Тартановой отвечали, что она не может позвонить из-за отсутствующей связи в Москве. Вместе с тем сообщения с ее телефона всегда приходили в восемь часов вечера или ночью.

Ранее в декабре было раскрыто состояние попавшей в реанимацию после избиения инста-модели. Сообщалось, что у 33-летней манекенщицы появилась частичная амнезия.