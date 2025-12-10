Реклама

Раскрыто состояние попавшей в реанимацию после избиения инста-модели

У попавшей в реанимацию после избиения инста-модели Тартановой появилась амнезия
Екатерина Ештокина

Фото: @model_moskva__m

Раскрыто состояние инста-модели Анжелики Тартановой, которая попала в реанимацию после избиения возлюбленным Дмитрием (фамилия неизвестна). Соответствующий материал публикует Telegram-канал Baza.

По данным издания, у 33-летней манекенщицы появилась частичная амнезия. Врачи уточнили, что ближайшие полгода пострадавшей потребуется реабилитация.

Сейчас ее состояние пытаются нормализовать после проведенной трепанации черепа. Женщину перевели в отдельную палату, она плохо помнит обстоятельства избиения и с трудом разговаривает.

О том, что Тартанову после двухнедельных поисков нашли в тяжелом состоянии в столичной больнице, стало известно 9 декабря.

Выяснилось, что пострадавшая находилась в нейрохирургическом отделении со множественными ушибами, гематомами и сотрясением мозга. Манекенщица призналась врачам, что ее избил возлюбленный.

