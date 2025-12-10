Реклама

17:33, 10 декабря 2025

Невролог назвал способ начать новый год без стресса

Невролог Косс: Ходьба перед сном поможет начать новый год без стресса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sergey Nivens / Shutterstock / Fotodom  

Врач-невролог Виктор Косс рассказал, что нужно делать, чтобы снизить уровень стресса перед праздниками и начать новый год без стресса. Способы сделать это доктор назвал в беседе с KP.RU.

В первую очередь Косс посоветовал ходьбу прогулочным шагом перед сном, чтобы снизить уровень стресса. «Если мы гуляем 20-30 минут по свежему воздуху, то это нормализует ритм мозга, переключает его на спокойную, прямую волну. Благодаря этому человек, придя домой, лучше засыпает, спит более глубоким сном и лучше отдыхает», — объяснил невролог.

Врач добавил, что снизить уровень стресса, улучшить сон и поддержать организм в тонусе также помогают плавание и легкие упражнения на растяжку.

Косс отметил, что при выборе типа физических нагрузок важно ориентироваться на состояние здоровья и выбирать подходящие физические нагрузки. Перед началом активных занятий доктор порекомендовал пройти медицинский осмотр. По его словам, это поможет подобрать безопасный вид физических нагрузок.

Ранее невролог Сергей Чеблуков назвал лучшую позу для сна. По его словам, правильнее всего спать лежа на спине.

