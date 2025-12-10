Депутаты предложили россиянам меньше работать

Депутаты внесут в ГД законопроект о сокращении рабочего времени с 8 до 6 часов

Представители фракции КПРФ в Госдуме намерены внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о сокращении рабочего времени с восьми до шести часов в день, то есть до 30 часов в неделю. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает РИА Новости.

Речь идет о поправках в Трудовой кодекс РФ, которые на четверть снижают продолжительность рабочего времени не только для основной части трудящихся, но и для остальных категорий.

В случае его принятия не более 24 часов в неделю будут заняты работники в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II групп, женщины, работающие в сельской местности, педагогические работники, а также работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным.

В пояснительной записке указано, что решение повысит производительность труда, обеспечит рост уровня жизни, уменьшит уровень стресса и выгорания у сотрудников, снизит уровень заболеваемости и позволит уделять внимание дополнительному профессиональному образованию для роста уровня дохода.

Кроме того, коммунисты указали, что сокращение рабочей недели позволит гражданам проводить больше времени в кругу семьи, а это благоприятно скажется на демографической ситуации.

Депутат Юрий Афонин, один из авторов инициативы, напомнил, что с момента принятия закона о продолжительности рабочей недели прошло уже более 30 лет, с того момента научно-технический прогресс не стоит на месте, развиваются автоматизация и роботизация.

«Поэтому 30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека», — заключил он, заметив, что превышение такой нормы должно оплачиваться как сверхурочный труд.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею удвоить лимит сверхурочной работы для россиян со 120 часов в год до 240 часов.