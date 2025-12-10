Новый тренд ВСУ назвали находкой для снайперов

Военный Дандыкин: Тренд ВСУ на розовую экипировку — находка для снайпера

Розовые экипировка и камуфляж противоречат военной тактике и здравому смыслу, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал «находкой для снайпера» этот тренд в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали покупать розовую тактическую одежду и экипировку. Она набирает популярность в военторгах, которые предлагают большой ассортимент такой продукции.

Дандыкин подчеркнул, что такое обмундирование противоречит правилам маскировки и не соответствует задачам военнослужащих.

«Ну, вообще, глупостей там много разных. Но одно дело бегать по Крещатику где-то, а другое — на войне, где есть определенные правила экипировки. Зимой это белый с черным, потому что там проталины. Летом это, соответственно, маскировка среди зеленки. А вот розовый, это где у нас? Ну, розовый фламинго, как в песне пела одна певица. Это находка для снайпера», — прокомментировал военный эксперт.

