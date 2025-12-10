Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 10 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Новый тренд ВСУ назвали находкой для снайперов

Военный Дандыкин: Тренд ВСУ на розовую экипировку — находка для снайпера
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Розовые экипировка и камуфляж противоречат военной тактике и здравому смыслу, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал «находкой для снайпера» этот тренд в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали покупать розовую тактическую одежду и экипировку. Она набирает популярность в военторгах, которые предлагают большой ассортимент такой продукции.

Дандыкин подчеркнул, что такое обмундирование противоречит правилам маскировки и не соответствует задачам военнослужащих.

«Ну, вообще, глупостей там много разных. Но одно дело бегать по Крещатику где-то, а другое — на войне, где есть определенные правила экипировки. Зимой это белый с черным, потому что там проталины. Летом это, соответственно, маскировка среди зеленки. А вот розовый, это где у нас? Ну, розовый фламинго, как в песне пела одна певица. Это находка для снайпера», — прокомментировал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили наемников ВСУ с американскими жетонами и экипировкой в Донецкой народной республике (ДНР). О том, как Российская армия вышла на них, рассказал стрелок с позывным Горец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Иран приготовил «сюрприз» для ПВО Израиля

    Назван самый популярный тип кредитов у молодых россиян

    Госдума изменила возраст принесения присяги

    Женщина с выпирающей промежностью попалась на таможне Китая с червями в штанах

    Гендиректор «Спартака» высказался о своих фотографиях в шарфе ЦСКА

    Новый тренд ВСУ назвали находкой для снайперов

    Стало известно количество документов по урегулированию конфликта на Украине

    В США известного оперного певца убил родной сын

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok