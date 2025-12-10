Реклама

21:07, 10 декабря 2025Забота о себе

Опровергнут популярный миф о количестве часов сна

Врач Каннингем: Некоторым людям необходимо спать до 11 часов в сутки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Существует мнение, будто спать необходимо не менее восьми часов в сутки. Врач Тони Каннингем в разговоре с изданием Infobae опроверг этот популярный миф об оптимальном количестве часов сна.

«Есть люди, которым на самом деле нужно всего пять или шесть часов. Их биология и физиология позволяют им столько спать в оптимальных условиях», — пояснил Каннингем. При этом некоторым людям необходимо спать до 11 часов в сутки, подчеркнул он.

Определяющим фактором здесь является возраст, отметил специалист. Так, дети и подростки обычно спят дольше. Тем временем пожилым людям достаточно меньшего количества часов сна, чтобы почувствовать себя полностью отдохнувшими, заключил медик.

Ранее терапевт Хана Патель рассказала, как на здоровье влияет бессонная ночь. Она утверждает, что на следующий день человек может столкнуться с перееданием.

