19:19, 10 декабря 2025Спорт

Овечкин высказался о пропуске сборной России Олимпиады-2026

Овечкин о пропуске Олимпиады-2026: Мы ничего не можем с этим сделать
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: David Gonzales-Imagn / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о пропуске сборной России Олимпиады-2026. Его слова приводит RG.

«Мы ничего не можем с этим сделать. Будем просто следовать правилам и смотреть, что произойдет в будущем», — заявил 40-летний хоккеист.

Ранее 10 декабря министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о желании организаторов Олимпийских игр-2026 в Италии видеть на турнире Овечкина и сборную страны. Чиновник отметил, что знает это по неофициальным каналам. По его словам, этого хотели бы как болельщики, так и телевизионщики с журналистами.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК) национальная команда пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиаду. При этом глава IIFH Люк Тардиф заявил, что очередное обсуждение возвращения сборной России состоится в конце января или середине февраля 2026 года.

Овечкин играл за основную сборную России с 2004 года. Всего вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат мира, дважды становился серебряным призером и еще четыре раза брал бронзу ЧМ. Олимпийских медалей в активе хоккеиста нет, он принимал участие в трех Играх (2006, 2010, 2014).

