Министр спорта России рассказал о желании организаторов ОИ-2026 видеть на турнире Овечкина

Дегтярев рассказал о желании организаторов ОИ-2026 видеть на турнире Овечкина

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о желании организаторов зимних Олимпийских игр-2026 в Италии видеть на турнире сборную России по хоккею и ее представителя Александра Овечкина. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы это знаем по неофициальным каналам. Болельщики хотели бы видеть, телевизионщики и журналисты хотели бы видеть», — заявил Дегтярев. Он отметил, что Международная федерация хоккея (IIHF) пока заняла другую позицию.

Ранее глава IIFH Люк Тардиф назвал сроки очередного обсуждения возвращения сборной России на турниры под эгидой организации. «Как обычно, оно будет в конце января или в середине февраля», — сказал Тардиф.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны IIHF и МОК сборная пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиаду.