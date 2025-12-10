Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:21, 10 декабря 2025Спорт

Министр спорта России рассказал о желании организаторов ОИ-2026 видеть на турнире Овечкина

Дегтярев рассказал о желании организаторов ОИ-2026 видеть на турнире Овечкина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: David Gonzales / Imagn Images / Reuters

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о желании организаторов зимних Олимпийских игр-2026 в Италии видеть на турнире сборную России по хоккею и ее представителя Александра Овечкина. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы это знаем по неофициальным каналам. Болельщики хотели бы видеть, телевизионщики и журналисты хотели бы видеть», — заявил Дегтярев. Он отметил, что Международная федерация хоккея (IIHF) пока заняла другую позицию.

Ранее глава IIFH Люк Тардиф назвал сроки очередного обсуждения возвращения сборной России на турниры под эгидой организации. «Как обычно, оно будет в конце января или в середине февраля», — сказал Тардиф.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны IIHF и МОК сборная пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиаду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

    В России высказались о сроках достижении сделки по Украине

    Лавров высказался о возможной войне России и Европы

    Перечислены ранние признаки сахарного диабета

    Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

    Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

    Министр спорта России рассказал о желании организаторов ОИ-2026 видеть на турнире Овечкина

    Белоруссия продлила безвизовый въезд для европейцев на год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok