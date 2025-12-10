Глава IIHF назвал сроки обсуждения возвращения сборной России на международные турниры

Глава IIHF Тардиф: Обсудим возвращение сборной России в конце января

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал сроки очередного обсуждения возвращения сборной России на турниры под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС.

Последнее заседание IIHF, на котором обсуждался этот вопрос, прошло 3 декабря. «Никакого решения тогда вынесено не было. Как обычно, оно будет в конце января или в середине февраля», — сказал Тардиф.

Ранее чемпион Олимпийских игр-2018 по хоккею Богдан Киселевич рассказал об отношении иностранцев к отстранению россиян. «Они говорят, что без нас турниры стали слабее», — заявил игрок.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны IIHF и МОК сборная пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиаду.