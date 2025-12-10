Реклама

15:40, 10 декабря 2025Экономика

Белоруссия опередила Россию по среднему размеру пенсий

ЕАЭС сообщил о выходе Белоруссии на первое место в объединении по размеру пенсий
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Лидером по величине средней пенсии в долларовом выражении среди стран Евразийского экономического союза в 2024 году стала Белоруссия, сместив Россию с традиционного первого места. Соответствующие данные опубликованы департаментом статистики Евразийской экономической комиссии в статистическом ежегоднике ЕАЭС.

Если в 2023 году Россия опережала партнера по Союзному государству с результатом 230 долларов против 221-го, то в следующем пропустила его вперед — 227 долларов против 247. По минимальному размеру назначенной пенсии отставание еще значительнее — 79 долларов против 172, также опережают Россию Казахстан (111 долларов) и Армения (91 доллар).

По отношению среднего размера пенсии к величине прожиточного минимума пенсионера Россия уступает Казахстану и Белоруссии — 157,7 процента против 172,1 и 249,8 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что Казахстан в 2025 году впервые в истории опередил Россию по ВВП на душу населения. По данным Международного валютного фонда (МВФ), у первого показатель вырос до 14,77 тысячи долларов, а у второй упал до 14,26 тысячи.

