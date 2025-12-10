Реклама

Экономика
19:33, 10 декабря 2025Экономика

В Подмосковье девушка подселила к себе корову

Виктория Клабукова

Кадр: iz.ru

27-летняя жительница Московской области подселила к себе корову. О таком соседстве девушка рассказала «Известиям».

Жительница Подмосковья обзавелась буренкой три года назад и поначалу поселила ее в коровнике. Однажды корова случайно зашла в дом — тогда бесстрашие животного позабавило хозяйку. Впоследствии в коровнике начался ремонт, из-за чего встал вопрос о переселении коровы. Не долго думая, девушка решила поместить ее в доме. Родные хозяйки оказались не против и адаптировались. Более того, корову продолжили пускать в дом и после ремонтных работ в сарае. Вместе с питомицей люди готовят, едят и отдыхают, а на ночь отводят обратно в сарай.

Ранее на востоке Москвы в подъезде жилого дома поселилась курица. Хозяев птицы соседи не нашли, но выгонять или пускать на обед не стали. Курицу поместили в картонную коробку, поставили поилку и регулярно подкармливают зерном.

