Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:34, 10 декабря 2025Экономика

Курица поселилась в подъезде московского дома

Курица поселилась в подъезде дома на 2-й Пугачевской улице в Москве
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Курица поселилась в подъезде дома на 2-й Пугачевской улице района Преображенское в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Жители дома в Восточном административном округе (ВАО) столицы удивились такому соседству, однако найти хозяев не смогли. На опубликованной фотографии курица сидит в картонной коробке, у нее есть миска с водой и зерном. Известно, что животное регулярно подкармливают.

Ранее в Москве белка прогулялась по жилому дому в районе Чертаново. Животное бежало по стене и остановилось, чтобы заглянуть в окна квартир.

Также ранее в окно квартиры в подмосковных Химках запрыгнула крыса. На опубликованном видео грызун бежал по трубе, встал на задние лапы и прыгнул в открытое окно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    В Санкт-Петербурге продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами

    Таможенники указали на заметное снижение внешней торговли России

    Дом в российском городе вспыхнул из-за масла для покраски деревьев

    Российские банки определили самых надежных должников

    Москвич решил вернуть квартиру по «схеме Долиной» через 10 лет после продажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok