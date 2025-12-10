Курица поселилась в подъезде московского дома

Курица поселилась в подъезде дома на 2-й Пугачевской улице в Москве

Курица поселилась в подъезде дома на 2-й Пугачевской улице района Преображенское в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Жители дома в Восточном административном округе (ВАО) столицы удивились такому соседству, однако найти хозяев не смогли. На опубликованной фотографии курица сидит в картонной коробке, у нее есть миска с водой и зерном. Известно, что животное регулярно подкармливают.

Ранее в Москве белка прогулялась по жилому дому в районе Чертаново. Животное бежало по стене и остановилось, чтобы заглянуть в окна квартир.

Также ранее в окно квартиры в подмосковных Химках запрыгнула крыса. На опубликованном видео грызун бежал по трубе, встал на задние лапы и прыгнул в открытое окно.