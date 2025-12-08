В Подмосковье крыса запрыгнула в окно квартиры и попала на видео

В Химках крыса запрыгнула в окно квартиры

В подмосковных Химках крыса запрыгнула в окно одной из квартир. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва 125».

На кадрах грызун бежит по трубе, затем поднимается на задние лапы и прыгает в открытое окно. По словам автора видео, это третья попытка крысы запрыгнуть в окно. За кадром также слышны радостные возгласы.

Ранее жильцы премиального жилого комплекса (ЖК) Prime Park на Ленинградском проспекте в Москве пожаловались на ржавую воду из-под крана, крыс на детской площадке и тараканов на парковке.

На грызунов также жаловались жители Одинцово. Там крысы поселились на пустыре рядом с ЖК «Гусарская баллада».