В Подмосковье крыса запрыгнула в окно квартиры и попала на видео

В подмосковных Химках крыса запрыгнула в окно одной из квартир. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва 125».
На кадрах грызун бежит по трубе, затем поднимается на задние лапы и прыгает в открытое окно. По словам автора видео, это третья попытка крысы запрыгнуть в окно. За кадром также слышны радостные возгласы.
Ранее жильцы премиального жилого комплекса (ЖК) Prime Park на Ленинградском проспекте в Москве пожаловались на ржавую воду из-под крана, крыс на детской площадке и тараканов на парковке.
На грызунов также жаловались жители Одинцово. Там крысы поселились на пустыре рядом с ЖК «Гусарская баллада».