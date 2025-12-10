Получавшего откаты от госконтрактов российского чиновника взяли с поличным

В ДНР замглавы Снежного Шергелашвили взят с поличным во время получения взятки

В Донецкой народной республике (ДНР) первый замглавы администрации Снежного Василий Шергелашвили взят с поличными во время получения взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, он организовал коррупционную схему и получал откаты по 10 процентов от суммы госконтракта, который заключался с нужной ему компанией. Задержание чиновника произошло 9 декабря. Тогда представитель фирмы, которая выполняла работы по восстановлению инфраструктуры в Снежном пришел к фигуранту с конвертом. В этот момент правоохранители взяли его с поличным. Внутри конверта находилось два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в России уровень коррупции в этом году превысил средний показатель за пять лет.