Постоялица мотеля решила отомстить сотрудникам за выселение и обвинила их в изнасиловании

В Великобритании постоялица мотеля обвинила сотрудников в изнасиловании

В Великобритании постоялица мотеля решила отомстить сотрудникам за выселение и обвинила менеджера и еще двух гостей в изнасиловании. Об этом сообщает Leicester Mercury.

Уточняется, что инцидент произошел в июле 2023 года, но решение по делу суд вынес лишь 8 декабря 2025-го. Согласно данным расследования, 24-летняя Хлоя Мэй оказалась без крыши над головой и заселилась в мотель «Джейлетс» в Хатерне, недалеко от Лафборо. Там она нанесла ущерб заведению на 450 фунтов стерлингов (46 тысяч рублей) и была выселена.

Девушка обратилась в полицию, заявив, что работала в этом мотеле и подверглась насилию. Согласно ее показаниям, один из постояльцев занимался с ней сексом, а второй мужчина и женщина-менеджер держали ее за руки. Мэй в подробностях рассказала полиции о случившемся, после чего все подозреваемые были арестованы.

В ходе расследования выяснилось, что никаких доказательств случившегося нет. Спустя месяцы Мэй призналась во лжи, однако к тому времени обвиненные в насилии над ней люди уже сильно пострадали. Менеджер мотеля развелась с мужем, лишилась работы и стала выпивать и принимать наркотики, а еще один мужчина и вовсе не выжил, поскольку случившееся стало для него потрясением.

Адвокат Мэй просил суд смягчить приговор, поскольку та воспитывает маленького ребенка. Однако суд счел ее поступок слишком серьезным и назначил ей наказание в виде 18 месяцев тюремного заключения. Сама Мэй не раскаялась в содеянном.

Ранее российский турист под воздействием наркотиков попытался изнасиловать соотечественницу в номере отеля на индийском курорте Гоа. Мужчина пролез к девушке через балкон.

